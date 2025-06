Il leader si è accasciato sul palco Forse un collasso per disidratazione

Durante il Sicilia Jazz Festival a Palermo, il pubblico ha vissuto un attimo di grande paura quando Victor Willis, storico leader dei Village People, si è improvvisamente accasciato sul palco. Probabilmente vittima di una disidratazione, Willis ha avuto un malore durante l’esibizione di “Key West”, lasciando tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente, il tempestivo intervento del dottor Vittorio Giuliano ha contribuito a calmare la situazione e a garantire le prime cure.

V ictor Willis, storico leader dei Village People e unico membro originale ancora in tour, ha avuto un malore durante l'atteso concerto al Teatro di Verdura di Palermo per il Sicilia Jazz Festival. Willis si è accasciato improvvisamente mentre stava eseguendo il brano Key?West: un momento di paura, durante il quale il pubblico è ammutolito. Tra i primi a soccorrere il cantante è stato il dottor Vittorio Giuliano, primario del Pronto Soccorso del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, che ha subito iniziato le manovre di rianimazione.

