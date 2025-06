Il lavoro del giornalista | valori deontologia contratto tutela dei diritti e welfare

Nella sala Nelson Mandela della Cgil di Piacenza, in via XXIV Maggio, si è svolto nella mattinata di lunedì 23 giugno il seminario di formazione rivolto ai giornalisti, dal titolo: “Il lavoro del giornalista: valori, deontologia, contratto, tutela dei diritti e welfare”. L’incontro è stato un’occasione preziosa per riflettere sulle sfide professionali odierne, rafforzare l’etica giornalistica e promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e solidale per tutti i professionisti dell’informazione.

'Il lavoro del giornalista: valori, deontologia, contratto, tutela dei diritti e welfare': lun 16/6 h14 corso di #formazione #Aser a Bologna

