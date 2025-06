Il kimono da mare in pizzo è già un best seller Ed è l’unica cosa che vorrai indossare in spiaggia

Il kimono da mare in pizzo 232 è il vero must-have dell'estate, un mix di sensualità ed eleganza che trasforma ogni momento in spiaggia in un'occasione speciale. Perfetto per pranzi, aperitivi o semplicemente per sentirsi impeccabili sotto il sole, sostituisce il classico pareo con uno stile chic e sofisticato. Pronta a scoprire come questo capo diventi la tua nuova ossessione estiva? Non potrai più farne a meno...

Chic anche in spiaggia? Ci sono dei capi che sono la soluzione ottimale per sentirsi bene anche quando si indossa il costume, al mare o in piscina. Magari per pranzare, o prendere un aperitivo dopo una giornata di relax, al posto del più classico pareo si può scegliere di osare un po’ con un capo trasparente, sensuale ed elegante. Si tratta di un kimono in pizzo che promette di diventare la nostra nuova ossessione dell’estate e il “mai più senza” di tutti i nostri outfit. Leggero, regala un effetto vedo non vedo che dona una dose extra di eleganza e sensualità, diventando il capo ideale anche da indossare a una festa in spiaggia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il kimono da mare in pizzo è già un best seller. Ed è l’unica cosa che vorrai indossare in spiaggia

