Il grido del Papa | Fermare la guerra prima che sia tardi

Il messaggio di Papa Leone XIV risuona forte e chiaro: è giunto il momento di fermare la guerra prima che sia troppo tardi. Con parole piene di speranza e urgenza, il Papa invita la comunità internazionale a fare della diplomazia l’arma più potente, affinché si possa costruire un futuro di pace e riconciliazione. Perché, come ribadisce, solo così potremo davvero guarire le ferite profonde lasciate dai conflitti.

Un messaggio di pace. Un appello accorato alla comunità internazionale affinché "la diplomazia faccia tacere le armi" è arrivato da Papa Leone XIV, con un messaggio pubblicato sui social. "La guerra – scrive il Pontefice – non risolve i problemi, li amplifica e lascia ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni a rimarginarsi". E ancora: "Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato", ha aggiunto il Papa. "Che le Nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi". Papa Leone XIV ha poi ribadito che "oggi più che mai, l'umanità grida e invoca la pace.

Papa Leone XIV: "Fermare guerra in Ucraina. Cessate fuoco a Gaza" - In un appello accorato durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha chiesto un immediato cessate il fuoco in Gaza e un fermo impegno per porre fine alla guerra in Ucraina.

