Il Green Deal fa litigare di nuovo l’Ue | che cos’è la direttiva sul greenwashing e perché fa tremare la maggioranza Ursula

Il Green Deal torna a scuotere le fondamenta dell'Unione Europea, riaccendendo il dibattito sulla tutela ambientale e il greenwashing. La recente decisione della Commissione di ritirare la direttiva «green claims» ha messo in fibrillazione la maggioranza, mentre Ursula von der Leyen si trova sotto pressione per mantenere saldo il suo secondo mandato. Ma cosa c’ù realmente dietro questa svolta e quali conseguenze avrĂ sul futuro verde dell’Europa?

È ancora una volta il Green Deal – o meglio, i tentativi di rimetterci mano – a far traballare la maggioranza che lo scorso anno ha affidato a Ursula von der Leyen il secondo mandato alla guida della Commissione europea. Con una mossa a sorpresa, nei giorni scorsi l’esecutivo Ue ha annunciato che ritirerĂ la proposta di direttiva «green claims», che punta a introdurre una maggiore trasparenza nelle comunicazioni ambientali da parte delle aziende. Incalzati dai giornalisti, i portavoce della Commissione non hanno fornito una vera e propria motivazione per spiegare l’intenzione di ritirare la proposta, ma Ăš chiaro che si tratta di una questione squisitamente politica. 🔗 Leggi su Open.online