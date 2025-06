Il Giubileo Queer 25 anni di resistenza

Dal 2000 ad oggi, il Giubileo Queer celebra un quarto di secolo di coraggio, lotta e vittoria per i diritti delle persone LGBTQ+. Dal World Pride di Roma alla quotidianità di oggi, questa manifestazione simbolizza la resistenza e il progresso fatto insieme. Un viaggio che ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a lottare per un mondo più inclusivo, giusto e libero per tutti.

Nel 2000, il World Pride di Roma ha rappresentato una tappa cruciale nella lotta per i diritti delle persone queer e trans. Questo evento storico, che ha visto la partecipazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Giubileo Queer, 25 anni di resistenza

SAVE THE DATE Il Giubileo Queer: Giornata di studio 25 giugno 2025 15:00–19:00 Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli Via Efeso 2A, Roma Nel 2000, il World Pride Roma ha segnato una svolta epocale per i diritti queer e trans, sfidando apertamen Vai su Facebook

