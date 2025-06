Il gesto rivoluzionario dell’arbitro al Mondiale per Club | una nuova era per il calcio

Nel mondo del calcio, un semplice gesto può fare la differenza. Durante il Mondiale per Club, un arbitro brasiliano ha attirato l’attenzione globale con un gesto inedito: braccia incrociate a formare una X. Questo simbolo è più di un semplice segnale. ma segna un cambio di passo voluto dalle autorità del calcio per fermare un’abitudine disgustosa. Durante la partita Real Madrid-Pachuca, conclusasi 3-1 per i blancos, il direttore di gara Ramon Abatti Abel ha dovuto interrompere il gioco a causa di una rissa tra Rudiger e Cabral, innescando così il protocollo anti-razzismo FIFA. Quel gesto, insomma, rappresenta uno stop imperioso agli episodi di discriminazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il gesto “rivoluzionario” dell’arbitro al Mondiale per Club: una nuova era per il calcio

