Il generale Portolano | | Scenario instabile rischi per ritorsioni iraniane

Lo scenario è sempre più fluido e interconnesso, e le tensioni in Medio Oriente si intensificano con il rischio crescente di ritorsioni iraniane. Queste minacce non colpiscono solo gli obiettivi statunitensi, ma si estendono ai Paesi del Golfo e, soprattutto, mettono a rischio la navigazione nello strategico Stretto di Hormuz. Il generale Portolano analizza la complessità di un'area ormai cruciale per la stabilità globale, sottolineando come...

Uno scenario "sempre più fluido e interconnesso" dove a preoccupare, oggi più che mai, è il rischio di ritorsioni da parte dell’ Iran, non solo contro obiettivi Usa, ma anche "contro alcuni Paesi del Golfo persico" e soprattutto "a danno della navigazione nello Stretto di Hormuz ". Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano (foto), traccia il quadro della crisi in Medio Oriente alla luce dei bombardamenti degli Usa. "Lo scenario è sempre più fluido e interconnesso. Sono dell’avviso che il principale elemento di rischio sia rappresentato dalla possibilità che l’Iran nel breve termine, messo alle strette da una pressante azione militare decida di optare per disperate misure ritorsive anche contro alcuni Paesi del Golfo Persico e soprattutto a danno della navigazione nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il generale Portolano:: "Scenario instabile, rischi per ritorsioni iraniane"

