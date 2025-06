Il gay pride con i soldi delle manifestazioni scolastiche La denuncia della Lega

La polemica scuote Catanzaro: secondo la Lega, i fondi destinati alle manifestazioni scolastiche sarebbero stati utilizzati per finanziare un evento di avvicinamento al Pride del 2026. Un’accusa che mette in discussione le priorità dell’amministrazione comunale e alimenta il dibattito pubblico sulla gestione delle risorse pubbliche e sui valori della comunità locale. La questione si fa sempre più intricata, sollevando interrogativi sulle scelte politiche e sociali in gioco.

Stando alla denuncia del partito di Matteo Salvini, l'amministrazione comunale di Catanzaro avrebbe finanziato una manifestazione di avvicinamento al Pride del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Il gay pride con i soldi delle manifestazioni scolastiche". La denuncia della Lega

