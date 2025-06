Il Gatto | il magistrato Antonio Osnato presenta il suo ultimo libro

Vieni a scoprire i segreti e le storie che si nascondono tra le pagine di “Il Gatto”, l’ultimo affascinante libro del magistrato Antonio Osnato. Giovedì 26 giugno alle 17.30, presso il Centro culturale Don Nino a Palermo, l’autore dialogherà con la prof.ssa Rossana Carmagnani, creando un momento di riflessione e scoperta imperdibile. Non perdere questa occasione unica per immergerti in un mondo ricco di introspezione e curiosità!

Giovedì 26 giugno alle ore 17.30, al Centro culturale e artistico Don Nino - Mind Food di via Vincenzo Di Marco n. 24, a Palermo, sarà presentato il libro “Il Gatto” del magistrato Antonio Osnato. L'autore dialogherà con la prof.ssa Rossana Carmagnani, docente di storia e filosofia, psicologa e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Il Gatto”: il magistrato Antonio Osnato presenta il suo ultimo libro

In questa notizia si parla di: gatto - magistrato - antonio - osnato

Colpo Di Scena A Uomini E Donne: Cinzia Beccata Con Antonio! - Scopri il colpo di scena a Uomini e Donne: durante la puntata, Cinzia è stata beccata con Antonio, mentre nel backstage i social svelano un amore inaspettato.

Il ciclista Antonio Tiberi spara al gatto di un ministro a San Marino e lo uccide - Ha infatti ucciso un gatto a San Marino dove, lui che nato a Frosinone, ha preso la residenza per ... Segnala repubblica.it