Il gas chiude in calo a 40,52 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il gas naturale a livello europeo si aggira intorno ai 40,52 euro, dopo una breve fiammata segnata dall’attacco statunitense all’Iran. La paura di una chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran alimenta l’incertezza sui mercati energetici, con potenziali ripercussioni sui prezzi. La dinamica dei contratti futura di luglio evidenzia come gli eventi geopolitici continuino a incidere pesantemente sull’andamento delle quotazioni. Resta da monitorare come evolveranno le tensioni internazionali e il loro impatto sui mercati energetici.

Ha chiuso in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio scoppiettante sulla soglia dei 42 euro a seguito dell' attacco Usa all'Iran. I contratti future sul mese di luglio hanno ceduto lo 0,99% a 40,52 euro al Mwh, portandosi sui livelli dello scorso 18 marzo. Il timore diffuso tra gli operatori è che a seguito degli attacchi l'Iran possa decidere la chiusura dello stretto di Hormuz, con un possibile balzo delle quotazioni del gas metano fino a 100 euro al MWh, valore che non viene toccato dal 25 agosto del 2022.

Il gas apre in calo a 35,55 a euro sulla piazza Ttf di Amsterdam - L'apertura del mercato del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam segna una leggera flessione, con i contratti future di luglio che scendono dello 0,15% a 35,55 euro al MWh.

