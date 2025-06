Il gas chiude in calo a 40,52 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam ha registrato un calo, chiudendo a 40,52 euro al MWh dopo aver toccato i 42 euro in avvio, suscitando preoccupazioni tra gli operatori. La tensione tra Stati Uniti e Iran, con il rischio di chiusura dello stretto di Hormuz, mantiene alta la tensione sui mercati energetici. La domanda ora è: quali scenari si apriranno per i prezzi dell’energia nei prossimi giorni?

Ha chiuso in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio scoppiettante sulla soglia dei 42 euro a seguito dell' attacco Usa all'Iran. I contratti future sul mese di luglio hanno ceduto lo 0,99% a 40,52 euro al Mwh, portandosi sui livelli dello scorso 18 marzo. Il timore diffuso tra gli operatori è che a seguito degli attacchi l'Iran possa decidere la chiusura dello stretto di Hormuz, con un possibile balzo delle quotazioni del gas metano fino a 100 euro al MWh, valore che non viene toccato dal 25 agosto del 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas chiude in calo a 40,52 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

L'apertura del mercato del gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam segna una leggera flessione, con i contratti future di luglio che scendono dello 0,15% a 35,55 euro al MWh.

