Il Gargano in fiamme nel ' test' antincendio di Baia di Campi | il piano via mare per portare in salvo la gente

Il Gargano si trasforma in un teatro di emergenza durante il test antincendio di Baia di Campi, un’operazione cruciale che mette alla prova il piano via mare per salvare vite umane. “L’esercitazione non è un copione da recitare, ma un esame da superare sul campo,” afferma il capitano Pepe. Un vero e proprio banco di prova per garantire prontezza e efficacia: perché nella sicurezza non si può mai sbagliare.

"L'esercitazione non è un copione da recitare, ma un esame da superare sul campo", sintetizza al termine del 'Firevac 2025' il capitano di Fregata Marco Pepe, comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Un vero e proprio 'test' per valutare e verificare efficacia ed efficienza dei mezzi.

