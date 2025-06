Il futuro di Leao la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic Milan rivoluzione in attacco

Il mercato del Milan si anima di decisioni strategiche e manovre ambiziose: dal futuro di Leao alle scelte su Gimenez, passando per la priorità Vlahovic. La rivoluzione in attacco è già in atto, con cessioni importanti come quella di Reijnders che aprono nuovi scenari. Il club rossonero sta tracciando un percorso deciso verso una squadra più forte e competitiva. Resta da capire quali altre mosse giocheranno un ruolo chiave in questa fase cruciale.

Manovre, pensieri, idee. Il calciomercato del Milan si sta muovendo su più fronti: tra cessioni importanti – come quella di Tijjani Reijnders. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - leao - scelta - gimenez

Il futuro di Leao, la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic. Milan, rivoluzione in attacco: chi resta, chi parte e chi arriva - Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione offensiva, tra dubbi, strategie e grandi manovre di mercato.

Come giocherà il Milan di Massimiliano Allegri? ? Niente rivoluzioni, si punta sulle certezze: il 4-3-3 potrebbe essere la base per costruire un Milan solido e letale, trascinato dal tridente Leao-Gimenez-Pulisic. A centrocampo (mercato permettendo) Reijn Vai su Facebook

Il futuro di Leao, la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic. Milan, rivoluzione in attacco: chi resta, chi parte e chi arriva; Perché Leao e Gimenez non giocano titolari Napoli-Milan: infortunio, squalifica, scelta tecnica o turnover?; Genoa-Milan, formazioni ufficiali: la scelta su Gimenez e fuori Leao! Per Messias e De Winter….

Il futuro di Leao, la scelta su Gimenez e la priorità Vlahovic. Milan, rivoluzione in attacco: chi resta, chi parte e chi arriva - Il calciomercato del Milan si sta muovendo su più fronti: tra cessioni importanti – come quella di Tijjani ... Si legge su msn.com

Milan, Leao finisce in Premier: il sostituto lo porta Gimenez - Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo per ripartire da lui, ma il futuro di Rafael Leao sembrerebbe lontano dal Milan. Lo riporta calciotoday.it