Il futuro dell' avvocatura tra intelligenza artificiale e contesti digitali | i delegati del foro di Perugia al congresso nazionale

Il futuro dell’avvocatura si sta trasformando sotto il segno dell’intelligenza artificiale e dei contesti digitali, aprendo nuove sfide e opportunità per i professionisti del diritto. I delegati del foro di Perugia, eletti al XXXVI congresso nazionale forense, rappresentano una voce importante in questo percorso di innovazione. È un momento cruciale per riflettere su come tecnologia e diritto possano dialogare per plasmare una professione sempre più attuale e dinamica.

Gli avvocati del foro di Perugia hanno scelto i propri delegati al XXXVI congresso nazionale forense. A seguito alle elezioni svoltesi nei giorni 19 e 20 giugno 2025, hanno ottenuto voti gli avvocati Michela Biancalana (405 voti), Ermes Farinazzo (374), Ilario Taddei (345), Francesco Crisi.

