Il fulmine poi il fuoco notte di paura per il maltempo

Una notte di paura ha scosso Poggibonsi, con un violento maltempo che ha portato tuoni, lampi e un incendio improvviso. Un fulmine ha colpito un cipresso, scatenando un incendio che ha richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. La Valdelsa si è risvegliata sotto il segno della forza della natura, che ci ricorda quanto sia importante essere preparati e vigili di fronte a eventi imprevedibili.

Poggibonsi (Siena), 23 giugno 2025 – Un fulmine si è abbattuto su un cipresso nel giardino di un’abitazione e ha dato origine a un incendio. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi per evitare pericoli per gli stessi abitanti. È questo uno degli episodi fregistrati in Valdelsa a causa del maltempo dell’altra notte: vento e pioggia, lampi, tuoni e fulmini, poco dopo le quattro. La vicenda ha avuto per teatro via delle Pancole, zona settentrionale di Poggibonsi, poco prima dell’area industriale di Drove provenendo dal centro. La signora Marcella, racconta così le sequenze a due passi dall’ingresso di casa: “Sono stata svegliata da un forte frastuono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il fulmine, poi il fuoco”, notte di paura per il maltempo

