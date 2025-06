Il film d' animazione Stitch Head debutterà al Giffoni Film Festival 2025

Al Giffoni Film Festival 2025, l’attenzione si accende con l’anteprima esclusiva di Stitch Head, il nuovo film d’animazione che reinterpreta il mito di Frankenstein in chiave moderna. Presentato dal regista e distribuito da Vertice 360, questa pellicola promette di conquistare grandi e piccini. Mentre il festival celebra l’arrivo di Tim Burton, non perdere l’opportunità di scoprire in anteprima questa straordinaria avventura animata che lascerà il segno.

Il nuovo film d'animazione che reinventa il mito di Frankenstein in anteprima a Giffoni alla presenza del regista e prossimamente nei cinema italiani distribuito da Vertice 360. Ancora un'anteprima di spicco al Giffoni Film Festival 2025. Mentre il pubblico della manifestazione campana dedicata ai giovanissimo gioisce per l'annuncio dell'arrivo di Tim Burton il 25 luglio, il festival annuncia l'anteprima di Stitch Head, pellicola d'animazione reduce dal successo della premiere mondiale all'ultimo Annecy International Animation Film Festival. Il film illuminerà la lineup di Giffoni grazie a Vertice360, che lo distribuirà prossimamente nelle sale italiane.

