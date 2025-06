Il figlio del vigilantes ucciso assunto in Eav | Ha superato il concorso per categorie protette

Un lieto segnale di speranza e giustizia emerge dall'annuncio: Giuseppe Della Corte, figlio di Franco, il vigilantes ucciso tragicamente nel 2018, ha superato il concorso per categorie protette e presto entrerà a far parte di Eav. Questa notizia non solo onora la memoria di suo padre, ma rappresenta anche un passo importante verso opportunità e riconoscimento. La sua storia è un esempio di resilienza e rinascita, dimostrando che il dolore può trasformarsi in forza e nuovo inizio.

Sarà assunto in Eav Giuseppe Della Corte, figlio di Franco, il vigliantes della Security Service ucciso da balordi nella stazione di Scampia il 3 marzo del 2018. Ha superato, infatti, il concorso per categorie protette e prenderà presto servizio. Ad annunciarlo è il presidente Eav Umberto De. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il figlio del vigilantes ucciso assunto in Eav: "Ha superato il concorso per categorie protette"

