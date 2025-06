Il Festival delle Musiche accende la Val di Chiana | 31ª edizione tra concerti teatro e jazz

Il Festival delle Musiche ritorna nella suggestiva Val di Chiana, accendendo le serate estive con un ricco calendario di concerti, teatro e jazz. Dal 20 luglio al 7 agosto 2025, 15 imperdibili appuntamenti animano le città di Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana, Foiano, Lucignano e Marciano della Chiana. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna dell’arte, della cultura e della scoperta dei tesori nascosti di questa magica regione.

Dal 20 luglio al 7 agosto 2025 la Val di Chiana torna a vibrare con il Festival delle Musiche, che festeggia trentun anni e propone 15 appuntamenti a Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. L'edizione 2025 conferma la rassegna come uno degli snodi culturali d'eccellenza dell'estate toscana, intrecciando la qualitĂ artistica con la riscoperta lenta di borghi, paesaggi e comunitĂ . «In un tempo di tensioni e polarizzazioni la musica resta uno spazio d'ascolto e incontro», spiega il direttore artistico Luca Roccia Baldini. «Portarla nei paesi della Val di Chiana significa rimettere al centro relazioni e territori, trasformando ogni concerto in un invito a fermarsi, respirare, dialogare».

