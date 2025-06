Il DNA sulla statua della Madonna di Trevignano è solo di Gisella Cardia | arrivano i risultati ufficiali della perizia del genetista Emiliano Giardina

La verità sulla statua della Madonna di Trevignano arriva come un fulmine a ciel sereno: i risultati ufficiali della perizia del genetista Emiliano Giardina smascherano ogni mistero, confermando che il DNA sul volto della statuina appartiene a Gisella Cardia. Niente miracoli, solo scienza e fatti concreti. Questa conclusione mette fine a ogni dubbio e apre una nuova fase nel caso. Ma quali saranno le conseguenze di questa scoperta?

Nessun miracolo o evento sovrannaturale: il DNA sulla statua della Madonna di Trevignano appartiene a Gisella Cardia. È questo l’esito della perizia definitiva depositata in Procura dal genetista forense Emiliano Giardina. In seguito alle analisi svolte sul materiale rinvenuto sul volto della statuina, è stato possibile avere un quadro definitivo e preciso. La perizia di Giardina – “Sono state condotte le analisi genetiche sui reperti oggetto dell’indagine sui campioni di riferimento degli indagati per effettuare le opportune comparazioni. Il sottoscritto ha inoltre sottoposto la statua raffigurante la Madonna e il quadro riproducente l’effigie di Cristo ad una tac con lo scopo di individuare la presenza di eventuali meccanismi artificiosi finalizzati alla fuoriuscita di liquidi”, scrive il professor Emiliano Giardino come riportato da Il Corriere di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it