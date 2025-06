Il debutto di Giulia giovane dj palermitana si esibisce a Londa al Festival Electro

Il debutto di Giulia Federico, giovane DJ palermitana conosciuta come Fedra, ha segnato un momento cruciale nella sua carriera internazionale. Sabato scorso, 21 giugno, si è esibita per la prima volta a Londra, sul palco del prestigioso Electro Festival, accanto ad artisti di fama mondiale nel panorama techno. Un traguardo importante che apre le porte a un futuro ricco di successi e nuove sfide nel mondo della musica elettronica.

Giulia Federico, giovane dj emergente di Palermo, conosciuta con il nome d’arte Fedra sabato scorso (21 giugno) si è esibita per la prima volta a Londra, in un evento che ospita artisti internazionali del panorama techno (Electro festival). Si tratta di un passo importante per lei, soprattutto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il debutto di Giulia, giovane dj palermitana si esibisce a Londa al Festival Electro

In questa notizia si parla di: festival - giulia - electro - debutto

Festival Cannes: debutto di Amelie Bonnin e dibattiti su crisi, AI e decoro sul red carpet - Il 78° festival di Cannes si apre con una cerimonia carica di emozioni, celebrando il debutto alla regia di Amelie Bonnin con "Partir un jour", protagonista Juliette Armanet.

Il debutto di Giulia, giovane dj palermitana si esibisce a Londa al Festival Electro; TRAMONTI A NORD EST | IL PRIMO FLOATING FESTIVAL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA; Giulia De Lellis al Festival di Venezia 2024: il debutto da attrice, “Sono molto felice”.

Giulia De Lellis al Festival del Cinema di Venezia: il debutto da attrice - L’influencer romana Giulia De Lellis per la prima volta parteciperà al Festival del Cinema di Venezia da attrice. Secondo msn.com

Festival di Venezia, Giulia De Lellis pronta a sbarcare al Lido: “Debutto come attrice in un progetto speciale con la musica di Geolier” - Innamoratissima del rapper Tony Effe è pronta a sbarcare al Festival di Venezia il prossimo 2 settembre per presentare il suo debutto da attrice ... Da ilfattoquotidiano.it