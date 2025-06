Il curioso caso di Jordi Meeus presente a due corse contemporaneamente

Il curioso caso di Jordi Meeus, presente a due corse contemporaneamente, ha catturato l’attenzione degli appassionati di ciclismo. Mentre alcuni pensavano fosse un trucco o un colpo di scena, in realtà si trattava di un singolare intreccio di impegni e coincidenze. La sua presenza al Giro di Svizzera e al Copenhagen Sprint, debutto nel World Tour, ha suscitato meraviglia e curiosità. Ma come ha fatto Meeus a essere ovunque allo stesso tempo?

Roma, 23 giugno 2025 - Per qualche appassionato meno attento Jordi Meeus potrebbe avere avuto il dono dell'ubiquità, in quanto presente al via del Giro di Svizzera 2025 e a quello del Copenhagen Sprint 2025, con la prima corsa che terminava domenica 22 giugno e la seconda, al debutto nel calendario World Tour, in programma lo stesso giorno. Invece il belga si era precedentemente ritirato dalla corsa elvetica, nella quale aveva tra l'altro vinto la tappa 6, e aveva potuto partecipare a quella danese grazie a un cavillo regolamentare. La scelta di Meeus e cosa dice il regolamento dell'Uci. Sulla quasi 'contemporaneità' dei suoi impegni aveva scherzato anche il corridore della Red Bull Bora-Hansgrohe subito dopo il suo 14esimo successo in carriera.

