Il coraggio delle idee si fa strada nel cuore di Palermo e Trapani: giovedì 26 giugno, alle ore 9:30 a Palazzo Comitini, la Cisl presenta le sue visioni per rilanciare la città metropolitana. Un'occasione unica per ascoltare proposte innovative e partecipare attivamente al futuro della nostra terra. Non perdete questa giornata di dibattiti dedicata a costruire insieme un domani più forte e solidale. Perché il cambiamento inizia con le idee e il coraggio di credere in un nuovo percorso.

Saranno presentate giovedì 26 giugno dalle ore 9,30 a Palazzo Comitini in via Maqueda a Palermo, le proposte per il futuro di Palermo e della città metropolitana della Cisl Palermo Trapani. Una giornata di dibattiti dal titolo “Il coraggio delle idee, le proposte della Cisl per partecipare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Il coraggio delle idee”, la Cisl Palermo Trapani presenta le sue proposte per il rilancio della Città metropolitana

