Il Cono d' Ombra - La storia di Denis Bergamini | presentata la docuserie in arrivo sui canali Sky e NOW il 27 e 28 giugno

Preparati a scoprire la verità dietro un mistero avvolto nel silenzio: arriva la docuserie "Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini", in onda su Sky e NOW il 27 e 28 giugno. Un viaggio emozionante attraverso testimonianze, indagini e rivelazioni, presentato durante una conferenza stampa a Milano con Pablo Trincia e il team di produzione. Non perdere questa straordinaria narrazione che cambierà il modo di vedere il caso Bergamini.

Nel corso di una conferenza stampa a Milano con Pablo Trincia, il suo team e i produttori, per la nuova docuserie Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini, in onda su Sky Tg24, Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su NOW il 27 e 28 giugno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: presentata la docuserie in arrivo sui canali Sky e NOW il 27 e 28 giugno

In questa notizia si parla di: cono - ombra - storia - denis

Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: arriva il nuovo podcast di Pablo Trincia - Scopri "Il cono d'ombra", il nuovo podcast di Pablo Trincia che svela la storia di Denis Bergamini, un caso avvolto nel mistero.

Il 27 e 28 giugno arriva la nuova docuserie Sky Original, "Il Cono d'Ombra: la storia di Denis Bergamini - La serie" in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime,... Vai su Facebook

Attualità e la nuova docuserie di @SkyTG24 : "Il cono d'ombra. La storia di Denis Bergamini", arriva il 27 e 28 giugno con 4 episodi in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Vai su X

Pablo Trincia racconta la storia di Denis Bergamini: arriva su Sky 'Il cono d'ombra'; Il cono d'ombra - La storia di Denis Bergamini, il nuovo podcast di Pablo Trincia; Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: presentata la docuserie in arrivo sui canali Sky e NOW il 27 e 28 giugno.

Pablo Trincia racconta la storia di Denis Bergamini: arriva su Sky 'Il cono d'ombra' - Ideata da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, la docuserie racconta, in quattro episodi, la verità nascosta dietro la morte di Denis Bergamini, il giovane calciatore di serie C del Cosenza ... Segnala msn.com

Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: presentata la docuserie in arrivo sui canali Sky e NOW il 27 e 28 giugno - Nel corso di una conferenza stampa a Milano con Pablo Trincia, il suo team e i produttori, per la nuova docuserie Il cono d'ombra - Riporta comingsoon.it