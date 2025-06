Il Cono d’Ombra | la docuserie Sky e NOW che riapre il mistero sulla morte di Denis Bergamini

Dopo oltre trent'anni di silenzio e interrogativi irrisolti, la verità su Denis Bergamini torna a emergere con la nuova docuserie Sky Original, "Il Cono d'Ombra". Un viaggio tra misteri, ricostruzioni e testimonianze che promette di fare luce su una delle pagine più oscure del calcio italiano. Riuscirà questa produzione a sciogliere i dubbi e restituire dignità alla memoria del calciatore? La risposta si annuncia sorprendente.

A oltre trent'anni dalla tragica e misteriosa morte del calciatore Denis Bergamini, il "cono d'ombra" che ha avvolto uno dei casi più complessi e controversi della cronaca nera italiana viene riaperto e illuminato da una nuova docuserie Sky Original, "Il Cono d'Ombra: La storia di Denis Bergamini". La serie, prodotta da SkyTG24, Sky Crime e Sky Documentaries in collaborazione con Templess. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Il Cono d’Ombra: la docuserie Sky e NOW che riapre il mistero sulla morte di Denis Bergamini

