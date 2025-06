Il conflitto s' inasprisce l’Iran lancia sei missili balistici contro le basi americane in Qatar

Tensione alle stelle nella regione: l’Iran ha lanciato sei missili balistici contro le basi americane in Qatar, causando esplosioni udite a Doha. Un atto che segna un ulteriore inasprimento del conflitto, con ripercussioni geopolitiche di vasta portata. La situazione resta incerta e in continuo aggiornamento, mentre la comunità internazionale monitora con apprensione gli sviluppi. La fragile stabilità del Medio Oriente potrebbe essere messa alla prova più che mai.

