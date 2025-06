Il concerto gratis di Ivana Spagna in Brianza

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: Ivana Spagna, la celebre icona della musica italiana, approda in Brianza per un concerto gratuito nel cuore di Desio. Dal 25 giugno al 23 luglio, cinque mercoledì di emozioni, musica e sorprese trasformeranno Piazza Conciliazione in un palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico momenti magici e coinvolgenti. Non mancare, perché questa sarà un'occasione unica da non perdere!

Ivana Spagna arriverĂ in Brianza e lo farĂ all'interno Desio Summer Music Festival: dal 25 giugno al 23 luglio, per cinque mercoledì consecutivi, dalle 21, la centralissima Piazza Conciliazione si trasformerĂ infatti in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con ospiti di rilievo e tante.

