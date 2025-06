Il cinema finisce sotto inchiesta | oltre 120 film segnalati alla GdF Stretta di Giuli

Il cinema italiano è sotto inchiesta: oltre 120 film segnalati alla Guardia di Finanza sollevano dubbi su costi anomali, pellicole "fantasma" e documentazione incompleta. Questa iniziativa del ministero della Cultura mira a garantire trasparenza e legalità nell'uso del tax credit, uno strumento fondamentale per il rilancio del settore audiovisivo. La verifica delle irregolarità potrebbe rivoluzionare il modo in cui il nostro cinema riceve supporto pubblico.

Costi anomali, pellicole “fantasma” e documentazione incompleta. Sono questi i motivi che hanno spinto il ministero della Cultura a segnalare alla Guardia di Finanza, nell'ultimo anno e mezzo, oltre 120 film sospetti che hanno beneficiato del tax credit. L'obiettivo è verificare possibili irregolarità nei flussi di denaro, nelle fatture e nelle spese dichiarate. Il tax credit, introdotto dall'ex ministro Dario Franceschini per sostenere un settore in crisi, copriva fino al 40% dei costi senza un tetto massimo, favorendo in alcuni casi contributi molto elevati legati a spese gonfiate. Alcune produzioni con costi superiori ai 15 milioni di euro hanno ricevuto contributi superiori a 4 milioni, ma hanno incassato al botteghino appena 13 mila euro, attirando così l'attenzione delle autorità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il cinema finisce sotto inchiesta: oltre 120 film segnalati alla GdF. Stretta di Giuli

