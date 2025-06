Il centro antidiscriminazioni Lgbti+ apre le porte | Un open day nel mese del Pride

Vivi un pomeriggio di apertura speciale al centro antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna, nel cuore del mese del Pride. Venerdì 27 giugno, dalle 17 alle 20, il centro apre le sue porte per accogliere la cittadinanza, promuovere il dialogo e rafforzare il legame con la comunità locale. Un'occasione unica per conoscere, confrontarsi e festeggiare insieme i valori di inclusione e diversità , perché l'amore e il rispetto non hanno confini.

In occasione del mese del Pride, il centro antidiscriminazioni Lgbti+ di Ravenna organizza il suo primo Pride Open Day: un pomeriggio di apertura straordinaria, venerdi? 27 giugno dalle 17 alle 20 per incontrare la cittadinanza, condividere visioni e rafforzare il legame con il territorio.

