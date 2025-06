Il cavillo che manda fuori controllo i costi del ponte di Messina Favori ai privati e rischio mafia | perché il cantiere non parte mai

migliori progetti infrastrutturali si concretizzano, il ponte di Messina sembra destinato a restare un miraggio. La burocrazia, i costi fuori controllo e le zone d'ombra sui finanziamenti alimentano dubbi e sospetti, favorendo interessi privati e rischi di infiltrazioni mafiose. È ora di fare chiarezza e mettere fine a questa lunga attesa, perché il futuro di questa importante opera dipende dalla trasparenza e dalla volontà politica.

Anche quest'anno, i cantieri per il ponte sullo Stretto di Messina non apriranno "in estate", diversamente da quanto affermato dal maggiore sponsor dell'opera, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Passano gli anni, ma i problemi e le incognite per l'infrastruttura restano. Mentre i. 🔗 Leggi su Today.it