Il cast de I Cesaroni contro chi ha rifiutato il sequel Micol Olivieri | Io non ho ricevuto alcun invito

Il cast de I Cesaroni si confronta con le polemiche e le scelte di alcuni attori, tra cui la recente esclusione di Micol Olivieri dal sequel. Dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola e le decisioni di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora di non tornare sul set, emergono nuove questioni sul coinvolgimento del cast originale. Micol Olivieri chiarisce di essere stata lasciata fuori, alimentando il dibattito e mantenendo desta l’attenzione dei fan. Continua a leggere…

Dopo le dichiarazioni polemiche di Claudio Amendola indirizzate a Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora (che hanno scelto di non tornare sul set), Micol Olivieri chiarisce di non avere ricevuto alcun invito per la partecipazione al sequel de I Cesaroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cesaroni - sequel - micol - olivieri

Max Tortora: “Non sarò nel sequel de I Cesaroni ma continuerò a recitare con Alessandra Mastronardi” - Max Tortora, volto amato della televisione italiana, ha recentemente chiarito di non far parte del sequel de “I Cesaroni”.

Il cast de I Cesaroni contro chi ha rifiutato il sequel, Micol Olivieri: “Io non ho ricevuto alcun invito”; Cesaroni 7 senza Alice, l'ex attrice fa chiarezza: Non fatemi passare per quella ingrata; Micol Olivieri assente da I Cesaroni 7: «Voglio mettere i puntini sulle i». Lo sfogo sui social.

Il cast de I Cesaroni contro chi ha rifiutato il sequel, Micol Olivieri: “Io non ho ricevuto alcun invito” - Dopo le dichiarazioni polemiche di Claudio Amendola indirizzate a Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora (che hanno scelto di non tornare ... Secondo fanpage.it

I Cesaroni 7, Micol Olivieri: “Non mi ha chiamato nessuno, nella vita…” - In questi giorni si sta facendo molto parlare della nuova stagione de I Cesaroni 7 che è stata presentata all’Italian Global Series Festival ... Segnala msn.com