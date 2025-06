Il caso Yara Gambirasio dalla scomparsa ai processi a Massimo Bossetti

Il caso di Yara Gambirasio ha scosso l’Italia, tra misteri irrisolti e processi intricati. Dalla sua scomparsa il 26 novembre 2010 fino alla condanna definitiva di Massimo Bossetti, ogni dettaglio ha alimentato un’attenzione crescente sul sistema giudiziario e sulla ricerca della verità. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico e legale, dimostrando come il percorso della giustizia possa essere lungo e complesso, ma anche aperto a nuove speranze di riscatto e giustizia.

La 13enne Yara Gambirasio scompare il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra. Il suo corpo senza vita viene ritrovato tre mesi dopo in un campo a Chignolo d'Isola. Il muratore, all'epoca 43enne, unico imputato, è stato condannato in primo e secondo grado all'ergastolo. Poi la Cassazione ha confermato i due gradi di giudizio. Ma i suoi legali non si danno per vinti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Il caso Yara Gambirasio, dalla scomparsa ai processi a Massimo Bossetti

Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio» - A Garlasco, il genetista boccia l'impronta di Andrea Sempio, sollevando sospetti sul suo ruolo nel caso.

"Ecco cosa fa Bossetti". Dopo l'intervista di Francesca Fagnani, la mamma e il papà di Yara Gambirasio rompono il silenzio

