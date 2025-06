Il capo del Real Madrid Alonso afferma Rudiger soggetto ad abusi razziali durante la vittoria della Coppa del Mondo di Club su Pachuca

Le accuse di abusi razziali contro Antonio Rudiger durante la finale del Club World Cup scuotono il mondo del calcio. Xabi Alonso, manager del Real Madrid, ha confermato le segnalazioni di incidenti discriminatori che coinvolgono il difensore tedesco, evidenziando ancora una volta quanto sia urgente combattere ogni forma di razzismo nello sport. Una vicenda che solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla necessità di un impegno collettivo contro l’intolleranza.

2025-06-23 13:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Il manager del Real Madrid Xabi Alonso ha confermato che Antonio Rudiger ha riferito di aver subito un incidente razzista durante la vittoria della Coppa del Mondo per club per 3-1 sulla squadra messicana Pachuca. Lo scontro si è verificato nel tempo di arresto quando Rudiger si è scontrato con il capitano di Pachuca Gustavo Cabral, sostenendo di essere stato fallito nell’accumulo. Il difensore tedesco informò rapidamente l’arbitro Ramon Abatti Abel della situazione, spingendo il funzionario a attraversare le braccia sul petto-una chiara indicazione che il protocollo anti-razzismo di FIFA era stato innescato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com