Il caos del festival SuperAurora così il Coachella del litorale si è trasformato in un incubo

Il Festival SuperAurora, noto come il Coachella del Litorale, si è trasformato in un incubo per i residenti di Castel Fusano. Tra rumori assordanti e caos incontrollato, la situazione ha raggiunto livelli critici, spingendo il presidente del X municipio, Mario Falconi, a promettere accertamenti immediati. La preoccupazione dei cittadini, già palpabile prima dell’evento, si è ora concretizzata in una richiesta di intervento urgente per ripristinare ordine e tranquillità.

Il presidente del X municipio Mario Falconi ha già annunciato accertamenti. I residenti della zona di Castel Fusano, già nei giorni che hanno preceduto l'evento, segnalavano possibili problemi. Da venerdì poi è stato un susseguirsi di segnalazioni. Inevitabile quindi la presa di posizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il caos del festival SuperAurora, così il "Coachella del litorale" si è trasformato in un incubo

Superaurora Festival tra caos e viabilità in tilt: un’altra occasione sprecata - Il Superaurora Festival, un evento atteso e sognato, si è trasformato ancora una volta in un'occasione sprecata, tra caos, viabilità in tilt e disorganizzazione.

