Il caffè come simbolo di Trieste e visione imprenditoriale | evento in onore di Ernesto Illy a cent’anni dalla nascita

Il caffè di Trieste, simbolo di eccellenza e visione imprenditoriale, celebra in occasione del centenario della nascita di Ernesto Illy un evento straordinario dedicato a questo visionario scienziato e umanista. Figura chiave nello sviluppo della caffeicoltura globale, specialmente in Brasile, ha rivoluzionato l’industria attraverso investimenti in ricerca e innovazione. Un omaggio a un uomo che ha trasformato il modo di vivere e gustare il caffè nel mondo, lasciando un’eredità duratura.

Scienziato e umanista, un illuminato imprenditore triestino ha rivestito un ruolo chiave nello sviluppo della caffeicoltura nel mondo e in Brasile in particolare, incentivando la produzione di un caffè di qualità eccellente, investendo costantemente in ricerca e innovazione e promuovendo lo.

