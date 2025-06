Il business dell’orgoglio gay | spunta lo spot per vendere case Il capo benedice il giovane in canottiera

Il mondo del Pride e il business delle aziende si incontrano in modo sorprendente, portando alla luce nuove riflessioni sulla libertà di essere sé stessi. Idealista, in occasione del Pride 2025, lancia uno spot che unisce leggerezza e tensione, celebrando il coraggio di ogni coming out. Una storia quotidiana che invita a riflettere sull’importanza di autenticità e rispetto, anche nel contesto lavorativo. Perché, alla fine, il vero orgoglio è poter vivere la propria verità senza paura.

“In occasione del Pride 2025, idealista lancia il suo nuovo spot dal claim ‘Buonasera Presidente’ che unisce leggerezza e tensione per raccontare un tema importante: la libertà di essere sé stessi, anche (e soprattutto) sul luogo di lavoro. Una storia quotidiana per raccontare un momento di verità perché ogni coming out, anche se silenzioso, è un gesto di coraggio.”. L’orgoglio gay, le feste “pride”, il tema della libertà sessuale e lo stereotipo dell’omosessuale muscoloso e in canottiere, che si tradisce con un sorriso “gentile”, servono ad abbattere i pregiudizi, a favorire l’inclusione ma anche a fare business, nel caso specifico: a vendere case. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il business dell’orgoglio “gay “: spunta lo spot per vendere case. Il “capo” benedice il giovane in canottiera

