Il Bayesian ora è nel deposito del porto di Termini al via le operazioni per svuotarlo

Il Bayesian, il veliero che ha fatto ritorno alla luce dopo essere affondato ad agosto 2024 nel mare di Porticello, sta ora attraversando un momento cruciale. Collocato nel deposito del porto di Termini Imerese poco dopo le 9 di oggi, le operazioni di svuotamento sono ufficialmente iniziate, segnando un passo importante nel suo recupero e nelle future decisioni sulla sua destinazione. Un evento che potrebbe segnare una svolta nella gestione dei relitti marittimi italiani, con ripercussioni significative sul settore.

E' stato collocato poco dopo le 9 di oggi nel deposito all'interno del porto di Termini Imerese il Bayesian, il veliero sollevato sabato mattina dai fondali del mare di Porticello dove era affondato ad agosto 2024. Alla presenza dell'avvocato Salvatore Caradonna, legale della società Portitalia.

