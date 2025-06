Il 5 luglio catastrofe Aveva previsto Fukushima nuova profezia choc della Baba Vanga giapponese

Il 5 luglio, una profezia di Fukushima risalente a 25 anni fa ha catturato l’attenzione globale, alimentando timori e interrogativi sul futuro del Giappone. La voce di Ryo Tatsuki, fumettista e autrice di quel manga, si trasforma in una sorta di moderna Cassandra, svelando come le parole di un’antica storia possano influenzare il nostro presente. Al centro di questa narrazione affascinante, si rivela il potente legame tra arte, superstizione e realtà.

Le profezie, da sempre sospese tra superstizione e intuizione, tornano a far parlare di sé, e non solo in ambito religioso o esoterico. Questa volta il teatro dell’ansia collettiva è il Giappone, dove un manga pubblicato 25 anni fa è riuscito a influenzare il comportamento dei viaggiatori internazionali. L’autrice è Ryo Tatsuki, 70 anni, illustratrice e fumettista, diventata suo malgrado la nuova “Cassandra” o Baba Vanga dell’Estremo Oriente. Al centro dell’attenzione c’è una predizione contenuta nel suo fumetto “Watashi ga Mita Mirai” (“Il futuro che ho visto”), uscito nel 1999 e già divenuto celebre per una premonizione che, secondo molti, si sarebbe incredibilmente realizzata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

