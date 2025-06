Il 3 Stelle Michelin Giancarlo Perbellini sarà lo chef guest della Cena dei Mille di Parma, un evento che promette di essere un autentico trionfo di gusto e creatività. La Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy ha annunciato questa sesta edizione, consolidando la tradizione di eccellenza gastronomica. Un appuntamento imperdibile, che celebra l’arte culinaria e l’innovazione, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa riserverà questa straordinaria serata.

