Ignoti spruzzano lacrimogeni in una scuola a Berlino | 37 bambini intossicati ed uno trasportato in ospedale Non è un caso isolato

Ignoti spruzzano lacrimogeni in una scuola di Berlino, intossicando 37 bambini e uno in condizioni critiche in ospedale. Un episodio inquietante che solleva seri interrogativi sulla sicurezza scolastica e sulla protezione dei nostri giovani. Venerdì 20 giugno 2025, il quartiere Moabit si è risvegliato sotto shock, mentre le autorità indagano su un caso che non può essere sottovalutato. L'articolo Ignoti...

Venerdì 20 giugno 2025, intorno alle 9:00, una scuola situata nel quartiere Moabit di Berlino è stata teatro di un grave incidente: una sostanza irritante, simile a gas lacrimogeno, è stata spruzzata nei corridoi, mentre all'interno della struttura si trovavano circa 400 alunni. Decine di bambini hanno riportato sintomi come bruciore agli occhi, tosse e difficoltĂ respiratorie e l'edificio è stato immediatamente evacuato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - berlino - bambini - ignoti

Un ago per prelievi nel giardino della scuola: due bambini si pungono - Firenze, 15 maggio 2025 – Due bambini di otto anni sono stati punti da un ago abbandonato nel giardino della scuola Carducci di via Bassi.

Ignoti spruzzano lacrimogeni in una scuola a Berlino: 37 bambini intossicati ed uno trasportato in ospedale. Non è un caso isolato; Germania, attacco con gas irritante in una scuola: 22 intossicati, uno è grave; Antisemitismo: a Berlino ragazzo ebreo offeso da coetanei arabi a scuola. In Serbia profanato cimitero ebraico.

Gas lacrimogeni nella scuola elementare: 37 bimbi intossicati, evacuazione di massa e paura a Berlino - Al momento dell’incidente venerdì mattina, circa 400 bambini si trovavano nella scuola elementare di Berlino. Scrive fanpage.it

Berlino, allarme in una scuola elementare: evacuati tutti i bambini. «Killer sul posto», poi il dietrofront: «Difetto tecnico ha fatto partire la segnalazione» - Si è rivelato un falso allarme quello lanciato dalla scuola elementare di Berlino dove la polizia è ... Riporta leggo.it