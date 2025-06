ignazio moser replica alle forti dichiarazioni di suo padre su lui e cecilia rodriguez

Ignazio Moser risponde alle dure parole del padre Francesco, leggenda del ciclismo italiano, che nel suo recente intervista al Corriere della Sera aveva toccato diversi aspetti della sua vita, incluso il rapporto con Ignazio e Cecilia Rodriguez. Con sinceritĂ e determinazione, Ignazio decide di chiarire le sue posizioni, dimostrando che la famiglia, nonostante le divergenze, rimane un valore fondamentale. La sua reazione apre un nuovo capitolo nel loro complesso rapporto familiare.

Ignazio Moser ha voluto rilasciare delle forti dichiarazioni su suo padre Francesco, leggenda del ciclismo italiano. Quest’ultimo, di recente, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo passato sportivo, della sua azienda vinicola e soprattutto del rapporto con il figlio, oggi personaggio televisivo e imprenditore. A tenere banco, però, sono le dichiarazioni riservate sul figlio e sulla compagna di lui, Cecilia Rodriguez, in dolce attesa della piccola Clara Isabel. Scopriamo Ignazio come ha voluto replicare pubblicamente. Il commento di Francesco Moser sul matrimonio di Ignazio con Cecilia Rodriguez. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it