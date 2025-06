Ignazio Moser | Per Clara Isabel voglio essere un padre diverso dal mio

Ignazio Moser si appresta ad affrontare il momento più bello della sua vita: la paternità. Con entusiasmo e un pizzico di emozione, il giovane si apre al Corriere del Trentino, condividendo il desiderio di essere un padre diverso, più presente e consapevole, rispetto a quanto ha vissuto con il suo celebre papà, Francesco Moser. La nascita di Clara Isabel promette di essere il nuovo capitolo di una storia intensa e ricca di speranze.

Fra qualche mese diventerà padre per la prima volta della piccola Clara Isabel, e così Ignazio Moser ha deciso di raccontare l’attesa della paternità al Corriere del Trentino, a partire da un confronto con il celebre padre, il campione di ciclismo Francesco Moser, con cui ha un rapporto affettuoso, pur con molte diversità caratteriali. News "Come tutte le cose belle ti sei fatta attendere" Cecilia Rodriguez è incinta La showgirl e il marito Ignazio Moser sono in attesa di una bambina, arrivata dopo i problemi di concepimento di cui avevano parlato in passato. L'. “Con mia figlia Clara Isabel, che nascerà a ottobre, voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip – Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it