Ignazio Moser la replica al papà Francesco dopo le sue dichiarazioni | Io sarò un padre diverso

Tra tradizione e modernità, la famiglia Moser si conferma simbolo di passione e perseveranza. Recentemente, Francesco Moser ha espresso il suo dispiacere per la decisione di Ignazio di seguire strade diverse da quelle tracciate dal passato. La risposta dell’ex ciclista non si è fatta attendere, aprendo un nuovo capitolo di dialogo e riflessione sulle scelte personali e il rispetto reciproco all’interno di una dinastia che ha fatto grande l’Italia.

Nel cuore della Val di Cembra, tra vigneti e tradizioni tramandate da generazioni, c’è una famiglia che ha fatto la storia del ciclismo e poi del vino. Una famiglia in cui i legami, anche se profondi, non sempre sono stati semplici. Nei giorni scorsi, una dichiarazione di Francesco Moser ha attirato l’attenzione: l’ex campione si è detto amareggiato per la scelta del figlio Ignazio di non lavorare stabilmente nell’azienda di famiglia, quella Maso Warth di Trento che rappresenta oggi il coronamento della sua seconda vita dopo le vittorie sulle due ruote. Parole che non sono rimaste senza eco. A rispondere è stato proprio Ignazio, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha deciso di raccontare la sua verità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it