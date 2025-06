Ieri in Campania | bimbo colto da malore intervento della Guardia Costiera Centauro in codice rosso nel Sannio

Domenica 22 giugno 2025 in Campania è stata un giorno segnato da eventi drammatici e di grande impatto emotivo. Tra le notizie più toccanti, il commovente addio a Guido Giovanni Marro e un intervento d'emergenza della Guardia Costiera nel Sannio, dove un bambino ha colpito da malore. Questi episodi ci ricordano quanto sia importante la solidarietà e l'efficienza delle forze dell'ordine in situazioni di crisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 22 giugno 2025 Avellino – Una folla commossa e partecipata, lacrime, palloncini che volano in cielo per l’ultimo saluto a Guido Giovanni Marro, 31enne morto in un incidente stradale. Tocca al sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, rivolgere parole di conforto alla famiglia e alla comunità tutta“. (LEGGI QUI) Benevento – E’ stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale San Pio un 25enne che mentre percorreva a bordo della sua moto via Grimoaldo Re nel Rione Ferrovia ha impattato contro una Renault Clio. (LEGGI QUI) Caserta – Nella splendida cornice del Palazzo Paternò, nel cuore della città di Caserta, si è svolta la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Caserta Reggia, uno dei momenti più significativi della vita rotariana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: bimbo colto da malore, intervento della Guardia Costiera. Centauro in codice rosso nel Sannio

Salò, colto da malore a bordo piscina: grave bimbo di 2 anni - Una tranquilla giornata al parco delle piscine comunali di Salò si è trasformata in una lotta per la vita di un bimbo di soli due anni, colto da un grave malore.

