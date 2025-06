Idf | Completata la più vasta ondata di attacchi su Teheran

In un'azione senza precedenti, l'IDF ha portato a termine la più vasta ondata di attacchi mai registrata su Teheran, segnando una svolta nella dinamica regionale. Il generale Effie Defrin ha assicurato che Israele resterà determinato nel colpire ogni livello del regime iraniano, rafforzando così la sua posizione di fronte alle crescenti tensioni internazionali. La questione rimane calda e intricata, lasciando il mondo sospeso sull’evolversi di questa delicata situazione.

Un portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato all'agenzia Reuters che l'Idf ha completato la più vasta ondata di attacchi mai condotta a Teheran. Il portavoce, il generale di brigata Effie Defrin, ha affermato che Israele continuerà a colpire ogni livello del regime iraniano. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Idf: "Completata la più vasta ondata di attacchi su Teheran"

In questa notizia si parla di: ondata - vasta - attacchi - teheran

LIVE | Israele: ondata di attacchi contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Uccisi il capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Trump: «Teheran non può avere la bomba atomica» - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi: attacchi mirati contro siti nucleari e militari, con il coinvolgimento di Tel Aviv e conseguenze drammatiche come la perdita del capo di stato maggiore e della guida dei Pasdaran.

Nuova notte di guerra tra Iran e Israele. Continua ad aumentare il bilancio delle vittime, mentre Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi mortali contro Israele durante la notte. Almeno otto persone, tra cui bambini, sono state uccise e circa 200 ferite in Vai su Facebook

Khamenei introvabile, salta incontro con Usa. Ondata droni kamikaze verso Israele; Mosca: I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Teheran risponde agli Usa: 10 missili verso la base Usa in Qatar. Attaccato anche avamposto in Iraq | La diretta - Qatar attaccato con missili a corto e medio raggio La Cnn riporta che l'ondata di attacchi condotta dall'Iran contro il Qatar sarebbe ... msn.com scrive

Iran, attacco alle basi Usa in Qatar, Siria e Iraq: i missili di Teheran in risposta ai raid americani ai siti nucleari - «Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Scrive ilmessaggero.it