Idf attaccati 6 aeroporti in tutto l' Iran

L'IDF ha condotto un'azione mirata, attaccando sei aeroporti strategici in tutto l'Iran, distruggendo circa 15 velivoli tra jet ed elicotteri, inclusi modelli come F-14, F-5 e AH-1. Questa operazione segna un incremento delle tensioni nella regione, evidenziando la determinazione di Israele nel neutralizzare potenziali minacce. Ma quali saranno le conseguenze di questa escalation? Solo il tempo lo dirà .

L'Idf afferma di aver attaccato sei aeroporti in tutto l' Iran. Secondo l' esercito israeliano, circa 15 jet ed elicotteri sono stati distrutti nell'Iran occidentale, orientale e centrale. Tra questi c'erano gli aerei F-14, F-5 e AH-1. Lo riporta il Times of Israel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, attaccati 6 aeroporti in tutto l'Iran

In questa notizia si parla di: iran - tutto - aeroporti - attaccati

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

MEDIO ORIENTE | Idf: 'Attaccati 6 aeroporti iraniani. Distrutti circa 15 jet ed elicotteri. Raffiche consecutive dall'Iran su tutto Israele. Un missile non abbattuto è caduto in Galilea'. #ANSA https://ow.ly/zZTj50WewRl Vai su X

Il ministro esclude un coinvolgimento nel conflitto in Iran: «Non interverremo mai né con gli aerei né con i soldati». Tajani chiama l’americano Rubio e l’iraniano Araghchi Vai su Facebook

Idf, attaccati 6 aeroporti in tutto l'Iran; Idf, attaccati 6 aeroporti in tutto l'Iran; Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Idf, attaccati 6 aeroporti in Iran - Idf, in corso attacchi contro siti militari a Teheran.

Idf, attaccati 6 aeroporti in tutto l'Iran - Secondo l'esercito israeliano, circa 15 jet ed elicotteri sono stati distrutti nell'Iran occidentale, orientale e centrale. Segnala ansa.it

Medio Oriente Idf, attaccati 6 aeroporti in tutto l'Iran - Secondo l'esercito israeliano, circa 15 jet ed elicotteri sono stati distrutti nell'Iran occidentale, orien ... Si legge su bluewin.ch