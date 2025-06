Idf 20 caccia sull' Iran colpiti siti militari e lanciamissili

Un'operazione audace e precisa: circa 20 caccia dell'IDF hanno colpito siti militari iraniani, utilizzando oltre 30 munizioni. Attacchi mirati contro strutture di stoccaggio, infrastrutture missilistiche e satelliti militari testimoniano la crescente tensione nella regione. Questi eventi sottolineano l'intensificarsi dello scontro tra le potenze, lasciando aperti scenari imprevedibili per il futuro. La situazione rimane altamente fluida e complessa, con rischi che coinvolgono l'intera area mediorientale.

"Circa 20 caccia dell'Aeronautica israeliana hanno condotto attacchi basati sull'intelligence, utilizzando oltre 30 munizioni contro obiettivi militari in Iran ". Lo fa sapere l'Idf, precisando che "nell'ambito degli attacchi, l'Iaf ha colpito siti di stoccaggio e infrastrutture di lancio di missili " diretti contro Israele, "nonché satelliti militari e siti radar utilizzati per la creazione di una valutazione di intelligence aerea a Kermanshah e Hamedan, nell'Iran occidentale". "Inoltre, un lanciatore di missili terra-aria è stato colpito nell'area di Teheran".

LIVE | Israele attacca l’Iran. Netanyahu: «Colpiti il programma nucleare e siti militari». Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». L'Idf: l'offensiva durerà giorni. Teheran: reagiremo - Tensioni esplosive tra Israele e Iran nel cuore del Medio Oriente: Netanyahu annuncia attacchi mirati contro il programma nucleare e siti militari iraniani, colpendo anche il capo delle Guardie Rivoluzionarie.

