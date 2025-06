Idf 100 bombe in due ore su TeheranCittà coperta da fumo

In un'azione senza precedenti, l'IDF ha sferrato il più grande attacco nella storia di Teheran, bombardando la capitale iraniana con oltre 100 bombe in sole due ore. L'intervento ha lasciato la città avvolta da un fitto fumo, visibile anche da immagini e video diffusi dai media israeliani. L'obiettivo principale è stato il quartier generale del Basij, simbolo del potere delle guardie rivoluzionarie. Un gesto che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione...

L'aeronautica militare ha effettuato il più grande attacco finora lanciato nella capitale iraniana in pieno giorno sganciando più di 100 bombe sulla città in due ore. Lo rende noto l'Idf. Un denso fumo copre l'intera città, come mostrano immagini e video sui media israeliani. L'Idf rende noto di aver colpito il quartier generale del Basij a Teheran, che "rappresenta una delle basi del potere delle guardie rivoluzionarie ed è responsabile anche dell'applicazione del codice islamico e della segnalazione alle autorità dei civili che lo violano". I raid dell'Iaf hanno preso di mira anche l' Alborz Corps, che è "responsabile del mantenimento della stabilità del regime".