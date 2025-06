Identificato il cadavere nel fosso È il 39enne Marouane Chalat Il fratello | Ditemi cos’è successo

Un tragico enigma avvolge la scoperta del cadavere di Marouane Chalat, il 39enne marocchino rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nel fosso 200 a Modena. Il fratello Faisal si affida alla speranza che la verità venga a galla, chiedendo giustizia e chiarezza su una morte che resta ancora un mistero. La comunità attende con ansia sviluppi e risposte, mentre le indagini proseguono per far luce su questa tragica vicenda.

"Spero che emerga la verità . Spero che qualcuno ci aiuti a scoprire la causa della morte: non soffriva di alcuna malattia. Era in buona salute a Modena, da quel che so, non ha fatto nulla di male". A parlare è Faisal, il fratello di Marouane Chalat, il 39enne marocchino trovato cadavere venerdì sera in strada Cavo Argine. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, pare fosse lì da qualche giorno. L’identità , dunque, seppur si attendano ancora gli esiti degli accertamenti sarebbe pressochè appurata mentre restano sconosciute le cause della morte dell’uomo. Gli inquirenti – le indagini sono della squadra mobile – propendono per un decesso accidentale, forse cause naturali ma solo l’autopsia, disposta nelle prossime ore, potrà stabilirlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Identificato il cadavere nel fosso. È il 39enne Marouane Chalat. Il fratello: "Ditemi cos’è successo"

