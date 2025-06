Icop tra aziende per prolungamento Linea M1 metro di Milano

La Icop S.p.A. Società Benefit, tra i principali operatori europei nell'ingegneria del sottosuolo, prenderà parte alla realizzazione del prolungamento verso ovest della linea M1 della metropolitana di Milano da Bisceglie a Quartiere Olmi, contribuendo alle attività specialistiche connesse alle opere di fondazione, per un valore solo per la parte riconducibile a ICOP di circa 100 milioni. L'intervento rientra nell'appalto affidato da Metropolitana Milanese SpA a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato dal Consorzio Eteria (Itinera, Vianini Lavori e ICOP). Il progetto prevede la realizzazione di circa 3,3 chilometri di nuova tratta metropolitana in sotterranea, tre nuove stazioni - Parri-Valsesia, Baggio e Olmi - e sei manufatti accessori lungo il tracciato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Icop tra aziende per prolungamento Linea M1 metro di Milano

